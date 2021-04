Auxílio Emergencial: Trabalhadores relatam falha em recebimento do benefício, que aparece como “em processamento”

O pagamento da primeira parcela da nova rodada do Auxílio Emergencial começou nesta terça-feira (6), porém alguns beneficiários estão reclamando que a situação de cadastro no app Caixa Tem está aparecendo como “em processamento”.

Pedro Guimarães, presidente da Caixa Econômica Federal, disse que a responsabilidade não é do banco, e que os nomes que foram enviados pelo Dataprev, órgão responsável pela gestão dos cadastros, receberam corretamente.









De acordo com a Caixa, mais de 2,4 milhões de pessoas receberam a primeira parcela do pagamento do Auxílio Emergencial 2021 em suas contas poupança digital nesta terça-feira (6).

O Ministério da Cidadania afirmou ao site G1 que o status “em processamento” significa que a requisição “está passando por uma nova avaliação, realizada a partir das informações mais recentes disponíveis nas bases de dados governamentais”.

Isso quer dizer que pessoas que veem o status “em processamento” ainda poderão receber o valor, caso o requerimento seja aprovado. Cabe à Dataprev analisar os nomes restantes, processar novamente o primeiro lote e analisar os beneficiários inscritos no Bolsa Família.

Segundo o Ministério, caso a aprovação aconteça após a data programada para o pagamento, o benefício será pago após a conclusão da análise. Não foi dado o motivo do atraso na confirmação dos beneficiários.