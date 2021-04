Auxílio Emergencial: Veja quem recebe nesta terça-feira (27)

Nesta terça-feira (27), vão receber sua primeira parcela do Auxílio Emergencial os nascidos no mês de outubro. Assim como as outras parcelas, o depósito do dinheiro é feito diretamente no aplicativo Caixa Tem. Importante lembrar que o pagamento do benefício já foi feito até agora para os nascidos no mês de janeiro a setembro.

Quanto aos valores do Auxílio Emergencial, vai depender do valor que encaixa com a composição familiar do beneficiário. O valor médio do benefício é de R$ 250. Uma das exceções, nesse caso, seriam as mulheres chefes de família, com o valor de R$ 375. Além disso, uma família que é constituída por uma única pessoa recebe R$ 150.

Sempre é bom lembrar que os pagamentos são feitos de acordo com o mês de nascimento. Sendo assim, se você realizou uma consulta no site do DataPrev e descobriu que tem direito ao recebimento do Auxílio Emergencial, basta ver o dia de pagamento que corresponde ao seu mês de nascimento.

Pagamento para quem recebe o Bolsa Família

Além dos nascidos em outubro, hoje (27) também recebem o depósito os que são beneficiários do Bolsa Família, mas com uma restrição. Nesse caso, o dia é de pagamento para quem recebe o benefício, mas quem tem o número do NIS com final 7.

Importante lembrar que se alguém que é do público do Bolsa Família acabou tendo seu Auxílio Emergencial negado, mas acredita que se enquadra nos critérios para recebê-lo, basta fazer uma contestação dentro do site de consultas do DataPrev.

Para os beneficiários do Bolsa Família, o próximo pagamento do Auxílio Emergencial são os que apresentarem o NIS com final 8, 9 e 0, cujas datas de recebimento são 28, 29 e 30 de abril, respectivamente. É sempre importante ficar atento ao calendário para não cometer equívocos na hora de utilizar o dinheiro no pagamento de contas, principalmente se você está se programando para usar o auxílio para quitar as que estão perto do prazo de vencimento.

Antecipação de pagamentos do Auxílio Emergencial

O governo brasileiro antecipou a data de pagamento do Auxílio Emergencial, assim como os saques referentes ao ciclo 1. A antecipação, nesse caso, acontece para o recebimento da primeira parcela dos nascidos em novembro e dezembro.

Sendo assim, para quem nasceu no mês de novembro, o pagamento da primeira parcela do Auxílio Emergencial será realizado amanhã (28), frente a data anterior que era no dia 29. Já para os nascidos em dezembro, o pagamento vai ocorrer no dia 29, já que a data para receber o benefício para esse grupo era no dia 30. Vale ficar atento a essa mudança para conseguir ter acesso antes do dia esperado inicialmente.

A data de saque para os nascidos em outubro, que recebem no Caixa Tem no dia de hoje (27), será no dia 13 de maio. Enquanto isso, o saque do Auxílio Emergencial para os nascidos em novembro e dezembro podem ocorrer a partir dos dias 14 e 17 de maio, respectivamente.

Por fim, a segunda parcela do Auxílio Emergencial para nascidos em outubro será depositada no Caixa Tem no dia 11 de junho. Para os nascidos em novembro vai ocorrer o pagamento no dia 13 de junho e para os aniversariantes de dezembro será no dia 16 de junho.