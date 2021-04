Avaí explica desistência no empréstimo de Lecaros, do Botafogo

O Botafogo vem buscando novos destinos aos jogadores que estão fora dos planos do técnico Marcelo Chamusca. Um deles é o atacante Lecaros.

O peruano ganhou férias do clube carioca, que segue em busca de um novo time para o jogador. Lecaros esteve próximo do acerto com o Avaí-SC.

O presidente ao clube catarinense, Francisco Battistotti, explicou as razões para a desistência do empréstimo de Lecaros.

“O Botafogo nos ofereceu o empréstimo de Lecaros, mas não nos interessa se ele não vem com direitos econômicos. Seria um empréstimo em que o Avaí não teria nenhum direito, apenas daria visibilidade e não teria porcentagem em uma venda. Não daremos visibilidade a um jogador que não está sendo utilizado no Botafogo. Isso realmente não nos interessa”, disse ao jornal peruano El Comercio.

O técnico Claudinei Oliveira elogiou Lecaros e revelou que o peruano já havia aceitado jogar pelo Avaí.

“Sobre Lecaros, teve um início de conversa, mas sua chegada não se concretizou. Isso é um assunto da diretoria, não passou pela comissão técnica. Eu conversei com o empresário e com Lecaros apenas falei alguns minutos. Ele estava disposto a vir para o Avaí, mas as coisas não andaram. Ele é um bom ponta, um grande jogador”, declarou.

Lecaros foi liberado dos treinos no Botafogo até o dia 26 de abril. O atacante peruano tem contrato com os alvinegros até o fim da temporada.