Avaí renova contrato com meia Valdívia

O Avaí anunciou nesta segunda-feira a renovação de contrato com o meia Valdívia. O jogador estendeu seu vínculo com o clube até o final da Série B.

Após o empate com o Concórdia, no último domingo, pelo Campeonato Catarinense, o técnico Claudinei Oliveira já havia dado indícios da conclusão do acordo entre jogador e clube, e também já adiantou que o atleta não será titular contra o Cascavel na segunda fase da Copa do Brasil, nesta quinta-feira.

“Infelizmente a negociação demorou, mas como ele não atuou hoje, na quinta ele não inicia a partida. Ele vem de uma inatividade de 15 dias e não tem como colocá-lo de titular, até pelos outros que têm treinado. Se a documentação dele estiver ok, certamente será relacionado”, disse o treinador.

RENOVADO! 🦁📝 O meia Valdívia renovou seu contrato com o Leão! #AvaíMeuAvaí pic.twitter.com/88uFmTAEmw — Avaí Futebol Clube (@AvaiFC) April 12, 2021

O contrato de Valdívia com o Internacional se encerrou no final de 2020, quando o jogador assinou por três meses com o clube catarinense, equipe que esteve emprestado ao longo do ano passado.

Na última temporada, Valdívia, ao lado de Jonathan, foi o artilheiro do Avaí, com sete gols marcados, além de também ter sido o garçom do time, com sete assistências.