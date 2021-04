avança PL que reserva vagas para negros no Judiciário

O projeto de lei que traz a reserva de vagas para negros em concursos públicos (concurso RS) do Judiciário avançou, conforme comunicado do Sindjus-RS. O projeto foi aprovado na Comissão de Segurança e Serviços Públicos e poderá ser incluído em pauta no Plenário.

O texto aprovado assegura a 20% das vagas oferecidas nos concursos públicos para candidatos que se auto identificam como negros. Você pode conferir o projeto de lei na íntegra aqui.

A pauta tem sido uma luta conjunta do Sindjus junto ao Coletivo pela Igualdade do sindicato (CIRS). De acordo com nota do Sindjus, tema é uma das pauta prioritárias do CIRS.

“A reserva de vagas é uma das ações afirmativas destinadas a corrigir as desigualdades raciais históricas e enfrentar o racismo estrutural, tão presente na sociedade brasileira, e que resulta de um longo e cruel período de escravização do povo negro”, disse sindicato em nota.

Panorama concurso TJ RS

De acordo com resposta da Corregedoria-Geral do TJ RS, a comissão do concurso TJ RS tem intenção de realizar a seleção neste ano, presencialmente no “início do segundo semestre”.

A resposta na íntegra foi de que “de ordem, o Dr. Max assumiu recentemente a presidência da comissão e a ideia é realizar o concurso ainda no corrente ano, preferencialmente início do segundo semestre”.

Enquanto isso, o projeto de lei que pede a mudança de escolaridade do cargo de Oficial Justiça continua em andamento.

No dia 5/4, documento passa por última instância administrativa antes de ser repassado para a Assembleia Legislativa.

Além da mudança de escolaridade de nível médio para a exigência em nível superior em Direito, anteprojeto traz alterações na remuneração.

Anteprojeto traz, por exemplo, a incorporação da gratificação de risco de vida ao vencimento básico, aumento do auxílio-condução, prevendo reajusta já a partir de janeiro.

