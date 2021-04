‘Azar de ter Bolsonaro’ · .

Intérprete de Cristina em Império, Leandra Leal avalia que a edição especial ainda diz muito sobre o Brasil mesmo sete anos depois da primeira exibição. A atriz vê a ganância desenfreada pelo poder como um dos empecilhos para a adoção de políticas públicas efetivas para conter o avanço da Covid-19. “É um azar cármico ter [Jair] Bolsonaro como presidente do nosso país durante uma pandemia”, afirma.

Ela classifica como “desesperador” o recrudescimento da crise sanitária e pondera que há um fadiga coletiva diante dos números elevados de infecções e principalmente de mortes –que, inclusive, ultrapassou a marca de 350 mil vítimas desde o início da epidemia.

“A gente está vivendo o pior momento. Eu estava fazendo Aruanas, mas as gravações pararam. É uma situação difícil e dolorosa. Confesso que trabalhei à beça na pandemia, inventei milhões de maneiras para passar [esta fase] de forma saudável e criativa, mas é muito difícil viver essa realidade”, resume a artista ao ..

Leandra confessa que sentiu uma pontada de esperança com o início da vacinação. Mas, por isso mesmo, diz que é ainda mais difícil ver os inúmeros erros na compra e distribuição do imunizante por todo país. “A gente está há dois meses e meio [no processo de imunização], era para estarmos comemorando, mas o momento ainda é muito difícil”, lamenta.

A atriz também aponta que o setor artístico é um dos que mais sofre diante de tantos empecilhos para que os brasileiros possam voltar a frequentar cinemas, teatros ou mesmo assistir a uma produção inédita na TV. “Tanta gente vive disso, não só atores, mas também técnicos. É horrível pensar na dimensão trágica que a gente vai ter, o abismo educacional e cultural”, diz a carioca.

Um futuro possível

Leandra observa ainda a necessidade de passar por cima do sentimento de desalento e não aceitar o “desgoverno” diante da pandemia de maneira passiva. “A gente precisa acreditar que uma outra realidade é possível. Nós precisamos inventar um outro futuro e, por isso, temos um papel decisivo no que lugar em que estamos agora”, filosofa.

Ela também vê com bons olhos o retorno do folhetim de Aguinaldo Silva ao horário nobre, até para confortar os telespectadores em um momento difícil. “É uma novela muito especial, levei a relação com o elenco para a vida. Sem contar que acervo da Globo é uma preciosidade, ainda bem que ainda tem o Viva e o Globoplay para mostrar tudo”, define a intérprete.

Império ganhou uma “edição especial” para tapar o buraco deixado pela reta final de Amor de Mãe no horário nobre da Globo. O recrudescimento da crise sanitária obrigou a emissora a adiar a estreia da inédita Um Lugar ao Sol para o segundo semestre deste ano.

