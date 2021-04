Azevedo, Lucho, Marcinho, 7 do aspirantes e mais: Athletico chega a 29 jogadores no elenco profissional

A diretoria do Athletico trabalha sem pressa nos bastidores para definir o grupo de trabalho do português António Oliveira. O treinador, que prepara a equipe visando a Copa Sul-Americana, enquanto não há uma definição da Federação Paranaense de Futebol (FPF) quanto ao Estadual, prepara o elenco visando a temporada e tem poucas novidades.









O Furacão contratou somente um jogador até o momento e ainda gerou polêmica ao anunciar Marcinho. O lateral-direito chega ao clube após se envolver em um acidente no Rio de Janeiro que culminou na morte de um casal de professores. Atento ao mercado, o clube tenta também fechar com o atacante Matheus Babi, do Botafogo – uma proposta de 1,2 milhão de euros à vista (R$ 8 milhões) foi realizada.

No retorno do treinamentos em Viamão (RS), onde trabalhou com 20 jogadores, António Oliveira também contará com Márcio Azevedo e Lucho González. O lateral-esquerdo não atua desde novembro e está em reta final de recuperação de lesão no joelho. Já o argentino voltou a treinar após artroscopia no joelho. O único entregue ao departamento médico é o meio-campista Bruno Leite, que realizou cirurgia no joelho.

Lucho: novamente à disposição (Foto: Bruno Baggio/athletico.com.br/Divulgação)



Com a intenção de rodar o elenco profissional em duas partidas do Estadual, o Athletico também integrou uma série de jovens que estavam no time de aspirantes. Conforme o Globoesporte.com, os goleiros Beto e Anderson, o lateral Khellven, o zagueiro Lucas Halter e os atacantes Reinaldo, Jajá e Bissoli foram promovidos e outros ainda podem subir.

Lista de jogadores no elenco profissional do Athletico:

Goleiros: Anderson, Bento, Jandrei e Santos

Laterais-direito: Marcinho e Khellven

Zagueiros: Felipe Aguilar, Lucas Halter, Pedro Henrique, Thiago Heleno e Zé Ivaldo

Laterais-esquerdo: Abner, Márcio Azevedo e Nicolas

Volantes: Alvarado, Christian, Erick e Richard

Meias: Fernando Canesin, Jadson, Léo Cittadini e Lucho González

Atacantes: Nikão, Carlos Eduardo, Vitinho, Reinaldo, Jajá, Bissoli e Renato Kayzer