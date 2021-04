Azul Linhas Aéreas atualiza quadro com novas oportunidades de Emprego

A Azul Linhas Aéreas consolida-se como a terceira maior companhia aérea do País, com objetivo de ampliar seu quadro de funcionários que almejam ingressar ao mercado de trabalho, a empresa faz saber aos interessados a abertura de novas vagas de emprego em diversas localidades do país.

Confira abaixo as oportunidades:

CARGO TIPOS DE VAGAS LOCALIDADES Auxiliar de Cargas – REC Efetivo Recife-CE Banco de talentos administrativo Banco de talentos Não informada Banco de talentos – analista desenvolvimento negócios Efetivo Barueri-SP Banco de talentos (PCD) Banco de talentos Não informada Banco de talentos Tech Efetivo Barueri-SP Banco de talentos técnico manutenção aeronaves Banco de talentos Não informada Executivo comercial de cargas PI – CWB Banco de talentos São José dos Pinhais-SC Executivo comercial de cargas PI – SP Banco de talentos São Paulo-SP Inspetor manutenção aeronaves – azul conecta Efetivo Jundiaí-SP Jovem aprendiz – azul viagens Aprendiz Barueri-SP Jovem aprendiz bem-estar VCP Aprendiz Campinas-SP Líder manutenção aeronaves – azul conecta Efetivo Jundiaí-SP

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever no endereço eletrônico oficial da Azul e cadastra-se na função desejada. Vale lembrar que as vagas oferecidas estão sujeitas a alterações e podem ser preenchidas ou alteradas a qualquer momento. Não perca tempo e garanta já o cadastro.

Fonte: Azul