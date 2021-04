Babi escolhe Athletico e Fluminense se revolta com postura de atacante do Botafogo; Bittencourt cancelou reunião com staff do camisa 11

A novela Matheus Babi vai finalmente conhecendo seus últimos capítulos. Nesta segunda-feira (05), o Fluminense desistiu oficialmente da contratação do camisa 11 do Botafogo e abriu caminho para a o acerto com o Athletico-PR.









Após acertar as bases salariais e receber o ok do atacante de 23 anos no fim de semana, o Tricolor se deparou com uma mudança de ideia do Botafogo e do estafe do atleta, informou o colega Caio Blois, do UOL Esporte. O presidente Mário Bittencourt se irritou com o fato e cancelou reunião desta segunda.

Na semana passada, Babi e o Serra Macaense, clube que detém os direitos econômicos de Babi, fecharam os termos com o Fluminense. Restava o acerto com o Botafogo, a quem o Tricolor ofereceu lista de jogadores. A torcida alvinegra não gostou, o que fez os dirigentes do Glorioso optarem por uma compensação financeira.

Athletico deve anunciar em breve a contratação de Matheus Babi, por 1.2m euros. O jogador e estafe não compareceram em reunião com o Fluminense, avisando que aceitaram a proposta do Furacão. Sendo assim, o clube carioca desistiu da negociação. Informação do @caioblois. pic.twitter.com/E6LmheFDbk — Vinicius S. Furlan (@furlanvs)

April 5, 2021





Nesta segunda, data da reunião do Fluminense com o staff do jogador, o próprio Babi acenou que tinha topado a proposta do Athletico, que aumentou para 1,2 mihão de euros (cerca de R$ 8 milhões na cotação atual) por 60%, que serão pagos à vista. No caso do clube tricolor, não há plano B de imediato, já que o Palmeiras não pensa em negociar Willian Bigode.

Athletico levou vantagem também pela influência de Autuori, com quem trabalhou com Babi no Botafogo (Foto: Vitor Silva/Botafogo)



No caso do Furacão, o diretor técnico Paulo Autuori foi muito importante para a conclusão do negócio, já que trabalhou com Babi nos tempos de Botafogo em 2020. O centroavante deve desembarcar em Curitiba nos próximos dias para exames e a assinatura do contrato.

O Botafogo optou pela oferta do Athletico, pois, além do pagamento à vista, poderá ficar com 10% do atacante em uma venda futura. O Glorioso detém hoje 40% (30% de vitrine) de Babi – o Serra Macaense é o dono da maior parte dos direitos do atleta (60%).