Babu Santana comenta desabafo de João Luiz e ‘Galvão Bueno’ narra a casa: os destaques do segundo ‘Plantão BBB’ | plantão BBB

A segunda edição do Plantão BBB chegou nesta terça, 6/4, com a repercussão da casa mais vigiada do Brasil e também com pautas importantes a serem discutidas. Ana Clara contou com as presenças ilustres do comentarista Marcelo Adnet e do convidado Babu Santana no estúdio, comentando, entre outros assuntos, a repercussão do Jogo da Discórdia da última segunda, 5/4.