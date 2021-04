Bahia atravessa Fortaleza e se aproxima de Abel Hernández; acordo pode ser sacramentado nos próximos dias

Aos poucos, o Bahia vai estruturando sua equipe para a temporada 2021. Mais uma vez na Copa Sul-Americana, o presidente Guilherme Bellintani quer reforçar o elenco para fazer bonito na competição. Depois de contratar o zagueiro Conti, o volante Matheus Galdezani e os meio-campistas Thaciano e Óscar Ruiz, o Esquadrão segue atrás de um centroavante. A bola da vez na equipe do técnico Dado Cavalcanti é Abel Hernandéz, que perdeu espaço com Miguel Ángel Ramírez no Inter.









O Bahia atravessou o Fortaleza nos últimos dias ao fazer uma proposta ao jogador e agora os representantes do atleta negociam diretamente com Guilherme Bellintani e outros dirigentes do Esquadrão de Aço. A tendência é que o acordo seja sacramentado nos próximos dias.

Contratado no final de agosto do ano passado, Abel Hernández balançou as redes em seis oportunidades durante as 31 partidas que disputou com a camisa do Inter. Nesta temporada, o atacante participou de apenas duas partidas.

Caso a negociação seja concretizada, Abel chega para disputar posição com o xodó do Tricolor Baiano: Gilberto, artilheiro da equipe de Dado Cavalcanti nas últimas temporadas.