Bahia e Ceará conhecem possíveis adversários na Sul-Americana 2021; Tricolor pode ser cabeça de chave e ter melhor grupo

Seis brasileiros vão conhecer seus caminhos na Copa Sul-Americana 2021 na próxima sexta-feira (09) em sorteio na sede da Conmebol, em Luque, no Paraguai. O Nordeste terá dois representantes: o Bahia, quadrifinalista na última edição, e o Ceará, que participa pela primeira vez do torneio continental. Além deles, Corinthians, Athletico-PR, Atlético-GO e Red Bull Bragantino disputam o torneio.

A primeira fase do campeonato começou em 16 de março e se encerra na próxima quinta-feira (08). Quatro times de oito países (32 clubes ao todo) se enfrentam entre as mesmas nacionalidades.

De acordo com o regulamento, argentinos e brasileiros entram diretamente na fase de grupos, que terá 16 clubes – seis times do Brasil e outros seis da Argentina, além dos quatro eliminados da última fase da Pré-Libertadores, em que Santos e Grêmio estão atualmente.

A separação de potes é feita através do ranking da Conmebol. Corinthians (23º) e Athletico (24º) já estão garantidos como cabeças de chave, assim como os argentinos Independiente (10º) e Lanús (17º). O Bahia (em 67º) tem chance de estar nesse seleto grupo, mas precisará torcer contra Peñarol (8º) e Emelec (25º), que podem chegar à fase de grupos.

Bahia de Gilberto foi eliminado somente nas quartas da Sula em 2020 para o atual campeão DyJ (Fotos: Felipe Oliveira / EC Bahia)



Neste cenário, o Bahia cairia para o pote 2, onde poderia enfrentar os adversários mais gabaritados, exceto Corinthians e Athletico, já que clubes da mesma nacionalidade não se enfrentam na mesma chave. O pote 3 e 4 terão o restante das equipes de acordo com o sorteio junto das equipes que vierem da fase preliminar.

Os quatro eliminados da terceira fase da pré-Libertadores entrarão no pote 4, independentemente da posição no ranking da Conmebol.

Ceará chega em alta na Sul-Americana com ótima campanha na Copa do Nordeste (Foto: Site Oficial/Ceará SC)



A fase de grupos da Sul-Americana terá oito chaves com quatro times cada. Os melhores de cada grupo avançam para as oitavas de final e enfrentarão as equipes que ficarem na terceira posição de cada grupo da Libertadores, daí para frente em formato eliminatório.

Posição no ranking dos clubes da Sul-Americana-2021

8º Peñarol

10º Independiente

17º Lanus

23º Corinthians

24º Athletico

25º Emelec

38º Jorge Wilstermann

42º Deportivo Cali

43º Rosario Central

50º Nacional-PAR

56º Newell’s Old Boys

62º Palestino

63º Deportes Tolima

65º Arsenal de Sarandí

67º Bahia

71º Melgar

99º La Equidad

115º Mineros de Guayana

116º Huachipato

118º Cobresal

122° Sport Huancayo

132º Fênix

160º Macará

161º Nacional Potosí

171º Deportivo Pasto

172º Guabirá

174° UTC

180º 12 de Octubre

187º Cerro Largo

195º Aucas

199º Atlético-GO

217º Aragua

221º River Plate-PAR

222º Antofagasta

262º Ceará

268º Guayaquil City

Atlético Palmaflor (sem ranking)

Red Bull Bragantino (sem ranking)

City Torque (sem ranking)

Mannucci (sem ranking)

Guaireña (sem ranking)

Puerto Cabello (sem ranking)

Metropolitanos (sem ranking)