Bahia e Vitória enfrentam dupla cearense em busca de vaga na final da Copa do Nordeste

As duas semifinais da Copa do Nordeste acontecem neste sábado (24). Em jogo único, o Vitória enfrenta o Ceará, às 16h, no Castelão, e o Bahia joga contra o Fortaleza, no mesmo estádio, às 20h30. Quem vencer passa para a final, em caso de empate, a decisão é nos pênaltis.