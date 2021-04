Bahia goleia e se prepara para duelo com o Fortaleza pela Copa do Nordeste

Jogando em Pituaçu, o Bahia não deu chances para o azar e goleou o CRB por 4 a 0 pela Copa do Nordeste. Com dois gols em cada tempo, a equipe comandada por Dado Cavalcanti se qualifica para pegar o Fortaleza pela semifinal da competição, no próximo sábado.

O Bahia fez um primeiro tempo muito forte e conseguiu sair com vantagem confortável de 2 a 0. Aos 13 minutos, Matheus Bahia aproveitou sobra de bola cruzada na área do CRB e completou para o gol de Diogo Silva. Thaciano mostrou que continua em boa fase pelo Bahia e ampliou o placar aos 42 minutos, cabeceando bom cruzamento de Nino Paraíba.

Precisando da recuperação, o CRB partiu pro ataque no segundo tempo, mas deixou muito espaço no sistema defensivo. Aos 12 minutos, Gilberto aproveitou o espaço oferecido para tabelar com Rodriguinho e mandar para o fundo das redes. Ainda deu tempo de Thaciano participar de mais um gol, dessa vez roubando a bola e encontrando Rossi na entrada da área dos visitantes.

Em jogo bem mais disputado, Fortaleza faz o dever de casa

Fortaleza e CSA fizeram jogo mais disputado nesta tarde de sábado, na Arena Castelão. Por 2 a 1, os donos da casa saíram com a classificação para a semifinal da Copa do Nordeste. O jogo é contra o Bahia, no próximo sábado.

Em primeiro tempo bem equilibrado, o Fortaleza saiu na frente com David, aos quinze minutos. O camisa 17 aproveitou bola defendida por Darley e só completou para o gol dos visitantes. O CSA pressionou e chegou ao empate com Dellatorre em cobrança de pênalti aos 42 minutos.

Mesmo com o golpe sofrido no final da primeira etapa, Enderson Moreira colocou o Fortaleza para o ataque e conseguiu o gol que seria o da classificação. Aos 20 minutos, Bruno Melo desviou cobrança de escanteio na primeira trave e venceu o goleiro adversário. O CSA ainda tentou, mas faltou criatividade para ameaçar o gol dos donos da casa.

Vitória sofre, mas vence o Altos no Barradão

Em primeiro tempo de pouca inspiração, Vitória e Altos saíram com empate justo. Os donos da casa tiveram mais a posse de bola, mas faltou eficiência para vencer mais vezes os visitantes. Aos 21 minutos, Samuel recebeu cruzamento na medida de David e cabeceou para abrir o placar a favor do Vitória. Quatro minutos depois, Lucas Campos empatou para o Altos, aproveitando bola defendida por Ronaldo e completando para o gol vazio.

A segunda etapa seguiu sem muitos sustos, mas foi com o dedo do treinador Rodrigo Chagas que o Vitória chegou ao novo gol, que garantiu a classificação. Eduardo entrou no jogo aos 31 minutos e precisou de apenas treze para deixar sua equipe em vantagem novamente. Ele recebeu bola rolada por Soares na área e chutou de perna esquerda, no ângulo do goleiro Mondragon.

Agora, o Vitória espera o vencedor do confronto entre Ceará e Sampaio Corrêa para saber quem irá enfrentar nas semifinais da Copa do Nordeste. Mesmo com o triunfo por 2 a 1, a equipe mostrou sinais de inconstância ofensiva e sofreu para vencer a boa defesa oferecida pelos visitantes, no Barradão.