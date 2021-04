Bahia goleia Guabirá-BOL e dorme na liderança do Grupo B da Copa Sul-Americana

Depois de estrear com um empate amargo na fase de grupos da Copa Sul-Americana, o Bahia garantiu seu primeiro triunfo na edição de 2021 do torneio. Pela segunda rodada, o Tricolor goleou o Guabirá, da Bolívia, por 5 a 0, nesta terça-feira, no Pituaçu.

Com o resultado, a equipe do técnico Dado Cavalcanti vai dormir na primeira colocação do Grupo B da Sul-Americana, com quatro pontos. Para se manter no posto, o clube de Salvador precisa que o Independiente, da Argentina, não vença o Montevideo City Torque, do Uruguai, na quarta-feira.

O Bahia não teve dificuldade para golear no Pituaçu. Logo aos sete minutos, Thonny Anderson faz jogada individual e cruzou rasteiro para Alesson, que completou de carrinho e abriu o placar. Apesar da vantagem e da superioridade dentro de campo, o Guabirá teve a chance de empatar aos 24, mas Matheus Teixeira defendeu o pênalti cobrado por Juan Mercado.

Antes do intervalo, o zagueiro Juninho ampliou de cabeça após cobrança de falta de Matheus Galdezani. Na segunda etapa, os donos da casa seguiram dominando e encontraram as redes novamente com Marcelo Ryan, também de cabeça. O próprio Marcelo marcou o quarto do Tricolor, após cruzamento de Renan Guedes.

A situação do Bahia ficou ainda mais tranquila aos 30 minutos, quando o zagueiro Ibáñez foi expulso pelo segundo cartão amarelo. Com um homem a mais, demorou só três minutos para que Alesson marcasse mais uma vez e decretasse a goleada.

🙌🏾 5 a 0 e liderança provisória do grupo! Mesmo com seis mudanças na equipe, Esquadrão goleia Guabirá-BOL em Pituaço pela Sul-Americana. Gols de Alesson (2), Marcelo (2) e Juninho #BBMP pic.twitter.com/FSo40p9OFk — Esporte Clube Bahia (@ECBahia) April 28, 2021

O Bahia volta a campo no sábado, às 16 horas (de Brasília), para enfrentar o Ceará pela ida da final da Copa do Nordeste, no Pituaçu. No mesmo local, o Tricolor enfrenta o Independiente na terça-feira, às 19h15, pela terceira rodada da Copa Sul-Americana.