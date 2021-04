Bahia goleia o Manaus e avança na Copa do Brasil

Em jogo único no Estádio de Pituaçu pela Copa do Brasil, o Bahia recebeu e goleou o Manaus por 4 a 1. No jogo da noite desta quarta-feira, os donos da casa criaram vantagem cedo, sofreram alguns sustos mas construíram um placar confortável.

O Bahia começou o primeiro tempo com muita força e abriu o placar logo no primeiro minuto, com Rodriguinho. O camisa 10 recebeu cruzamento pelo chão de Matheus Bahia e completou de calcanhar e com categoria para enganar Rafael. Aos nove minutos, foi a vez de Thaciano receber na entrada da área e acertar ótimo chute no canto do gol, aumentando a vantagem dos donos da casa.

Mesmo depois dos dois golpes sofridos logo no começo da partida, o Manaus manteve a calma e seguiu jogando bem. A equipe visitante conseguiu diminuir a diferença aos 35 minutos do primeiro tempo, com Vanilson.

O susto no final do primeiro tempo acordou o Bahia, que marcou logo aos três minutos do segundo tempo com o zagueiro Conti aproveitando cobrança de escanteio para cabecear para o gol. Aos 14 minutos, o Bahia roubou a bola no campo de ataque e aumentou a vantagem, dessa vez com Rossi.

O jogo seguiu sem gols e o Bahia garantiu sua vaga para a terceira fase da competição. A equipe comandada por Cláudio Prates ainda não sabe quem irá enfrentar.

Confira outros resultados desta quarta-feira de Copa do Brasil:

Juazeirense 3(4) x 3(2) Volta Redonda

Picos 0 x 1 Boavista

Vitória 2 x 0 Rio Branco-ES