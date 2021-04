Bahia já sabe o caminho a trilhar na Copa Sul-Americana; sorteio colocou gigante argentino do grupo do Esquadrão

O Esquadrão de Aço já pode mirar seus adversários e estudá-los pois já sabe os duelos que terá pela primeira fase da Copa Sul-Americana. Nesta sexta-feira(9), a Conmebol realizou o sorteio das chaves da competição continental. O Tricolor da Boa Terra tem como concorrentes em seu grupo, o Independiente-ARG, Guabirá-BOL e o vencedor do jogo entre Montevideo City Torque-URU ou Fénix-URU, marcado para o próximo dia 13.









Os oito melhores clubes no ranking da Conmebol encabeçam as chaves do torneio, o Bahia partiu do sorteio no pote 2, já que ocupa a 67º posição no ranking do futebol sul-americano. Após os clubes completarem os 6 jogos de seus respectivos grupos, o líder garante a classificação para a segunda etapa da Sudamericana.

Na última edição da competição continental, o Esquadrão foi eliminado nas quartas de final, quando caiu diante do Defensa y Justicia, justamente o campeão da Copa Sul-Americana 2020. A tabela ainda não foi divulgada, entretanto, o pontapé inicial da Copa Sul-Americana será dado no dia 21 de abril, desta forma, a fase de grupos termina em 27 de maio.

�� Sorteio da Sul-Americana põe Esquadrão no Grupo B junto com Independiente-ARG, Guabirá-BOL e o vencedor do duelo uruguaio Montevideo City x Fénix. A 1ª rodada está prevista para 21/4 e a 6ª e última em 26/5. Só o campeão de cada chave avança #BBMP pic.twitter.com/AEOb34qtqu — Esporte Clube Bahia (@ECBahia)

April 9, 2021





A final da competição está prevista para 6 de novembro. O campeão do torneio continental pode receber US$ 6,8 milhões (R$ 37,8 milhões na cotação atual), somando o dinheiro recebido a cada avanço de fase.

Confira a graduação da premiação da Copa Sul-Americana:

– Primeira fase: US$ 225 mil por jogo como mandante (em disputa).

– Fase de grupos: US$ 300 mil por jogo como mandante

– Eliminados: US$ 120 mil (x8)

– Oitavas de final: US$ 500 mil

– Quartas de final: US$ 600 mil

– Semifinal: US$ 800 mil