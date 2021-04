Bahia massacra o CRB e está na semi da Copa do Nordeste

Em Pituaçu, o Bahia atropelou o CRB. Com dois gols em cada tempo, o Tricolor goleou por 4 a 0 e mantém vivo o sonho do título.

Na próxima fase, a equipe dirigida por Dado Cavalcanti encara o Fortaleza.

Etapa inicial do Tricolor



O Bahia tomou conta do jogo. Com ritmo forte, o Tricolor não deixou o CRB respirar e construiu o placar com naturalidade. O primeiro foi através de Matheus Bahia. Pouco depois, Thaciano ampliou.

Atordoado



Diferente de outas partidas, o CRB não conseguia se encontrar dentro de campo e dava espaços que o time de Roberto Fernandes não costuma dar.

Virou goleada



Se o CRB projetava uma reação, aos 12 da etapa final Gilberto recebeu de Rodriguinho e estufou as redes do Galo. Sem reação, o CRB ainda viu o Tricolor transformar o triunfo em goleada, quando Rossi limpou a marcação e bateu firme, 4 a 0.