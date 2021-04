Bahia retruca e Estadual é colocado em xeque por Bellintani: “É um erro que será corrigido”; rodada do Baiano colide com Sul-Americana

O choque de partidas do Bahia pela Copa Sul-Americana, Copa do Nordeste e o Campeonato Baiano fez o presidente Guilherme Bellintani perder a paciência nesta quarta-feira (28). A Federação Baiana de Futebol (FBF) optou por marcar a última rodada da primeira fase do Estadual para a próxima quarta, dia 05/05, um dia após o jogo do Esquadrão diante do Independiente pela Sul-Americana.









A direção do Bahia, por esse motivo, já comunicou à FBF que providencie uma nova data para a última rodada do Baiano, já que todas as partidas terão que ser disputadas ao mesmo tempo. Em contato com o GloboEsporte.com, Bellintani não entendeu o porquê da Federação conflitar as datas com outras competições, sendo a Sul-Americana a principal do calendário do Esquadrão.

“Não entendi nada dessa tabela divulgada pela FBF. Dia 5 não podemos jogar, pois temos jogo dia 4 pela Sul-Americana. A FBF estava avisada que a partir de maio usaríamos alguns atletas do transição na Copa do Nordeste, Sul-Americana e Copa do Brasil. A FBF sabia que se prolongasse o campeonato teríamos problema de data. Realmente não entendi. Imagino que tenha sido um erro que será corrigido”, declarou o presidente do Bahia.

Ainda que o clube utilize uma equipe diferente no Estadual, atletas do sub-23 foram convocados para o duelo contra o Guabirá-BOL, na última terça (27), pela Sul-Americana. O lateral-direito Renan Guedes foi titular, enquanto o zagueiro Ignácio e o atacante Marcelo entraram no decorrer do jogo, que terminou em 5 a 0 para o Esquadrão – a maior em um jogo oficial internacional em toda a sua história.

Guilherme Bellintani não se conforma com choque de datas entre Baiano e Copa Sul-Americana (Fotos: Felipe Oliveira / EC Bahia)



No Baiano, o Tricolor ocupa a quarta colocação da tabela com 12 pontos. O Juazeirense é o primeiro com 17, seguido do Atlético e do Bahia de Feira, ambos com 13. O Bahia precisa vencer a Jacuipense, fora de casa, para não depender de outros resultados em busca das semifinais do torneio.

No próximo sábado (01), em Pituaçu, o Bahia recebe o Ceará pela partida de ida da final da Copa do Nordeste. Mais um motivo para a direção tricolor reclamar da tabela da FBF, em meio a três competições em menos de uma semana.