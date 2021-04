Bahia vence e volta para o G4 do Campeonato Baiano

O Domingo no Campeonato Baiano contou com três jogos que alteraram a formação do G4 da competição, que são os times que irão disputar as finais. O Alagoinhas só empatou por 2 a 2 com o Jacuipense e segue como vice-líder, com 12 pontos em sete jogos.

Em jogo muito brigado e com dois cartões vermelhos, o Bahia saiu com a vitória por 1 a 0 na Arena Fonte Nova contra o Bahia de Feira. Com os três pontos, o Bahia retoma a quarta colocação no campeonato, que tinha sido conquistada pelo Unirb no sábado. Por fim, o Doce Mel venceu o fraco time do Fluminense de Feira, por 2 a 1. No momento, os quatro classificados seriam Juazeirense, Alagoinhas, Bahia de Feira e Bahia.

Figueirense perde e fica em perigo no Catarinense

O Campeonato Catarinense teve rodada completa neste domingo, mas pouco mudou na classificação. Jogando fora de casa, a líder Chapecoense ficou no empate por 2 a 2 com o Marcílio Dias, que está na sexta colocação. Quem subiu mesmo foi o Próspera, que recebeu e venceu o Figueirense por 2 a 0 e pulou para a quinta colocação, com 14 pontos somados, deixando o Figueirense em situação perigosa, na oitava colocação e com apenas dez pontos.

O Avaí venceu mais uma na Ressacada e a vítima da vez foi o Hercílio Luz, que não conseguiu responder o 2 a 0 dos donos da casa. O Avaí segue na terceira colocação e o Hercílio Luz fica na décima. Joinville e Brusque só empataram sem gols na Arena Joinville. O Brusque segue na vice-liderança e já tem passagem garantida para a próxima fase, o Joinville só precisa de um empate na última rodada para se classificar.

Grêmio Anápolis tropeça em rodada do Campeonato Goiano

O Grêmio Anápolis não conseguiu manter o bom momento no Goiano e perdeu sua segunda partida na competição neste domingo. Jogando fora de casa, a equipe até saiu na frente do Jataiense, mas sofreu a virada e perdeu por 2 a 1. Mesmo assim, o Grêmio Anápolis segue com folga no segundo lugar do grupo A. O Jataiense pula para a quarta colocação.

Em jogo entre os dois líderes do grupo B, o Vila Nova superou a Aparecidense em casa por 2 a 1 e assumiu o primeiro lugar, com 17 pontos. Os visitantes seguem com 15 pontos, agora como segundo colocados.

Clássico no Pernambucano termina com vitória do Náutico

O domingo de Campeonato Pernambucano contou com cinco jogos e um deles foi o clássico entre Náutico e Santa Cruz, dessa vez nos Aflitos. Melhor para o Náutico, que venceu por 2 a 1 com gols no primeiro tempo e abriu muita distância para o Sport, segundo colocado da competição. O Santa Cruz segue com oito pontos, na quinta colocação.

Mesmo longe, o Sport seguiu vencendo também. A vítima da vez foi o Sete de Setembro, no Lacerdão. Fora de casa, a equipe César Lucena contou com gols de Thiago Lopes e Mikael para vencer por 2 a 0 e chegar aos 14 pontos na competição.