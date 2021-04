Bahia x Ceará: data, hora e canal da final da Copa do Nordeste | Como e onde assistir AO VIVO e ON LINE na TV | Futebol AO VIVO

Bahia x Ceará são os grandes finalistas para disputar o título mais importante da região; A partida de ida da final será no dia 1 de maio, às 16h00, na Arena Fonte Nova. A partida será transmitida pelo canal SBT NE, Fox Sports, pelo Live FC (streaming) e pelo canal do YouTube da Copa do Nordeste.

A famosa Lampions League, como é carinhosamente chama a a Copa do Nordeste será decidida em dois jogos no início de maio. Saiba tudo sobre a decisão entre Bahia e Ceará.

O primeiro jogo da decisão, que curiosamente colocará a frente os dois finalistas da edição de 2020, será já neste sábado, dia 1 de maio, na Arena Fonte Nova. A grande decisão, fica para o dia 8, no outro sábado, na Arena Castelão, no Ceará.

Ceará quer o segundo título seguido. (Foto: Getty Images)



Para chegar à final, o Ceará venceu o Vitória por 2 a 0 no sábado (24), no Castelão, com gols de Vina e Messias, e garantiu presença na decisão na luta pelo tricampeonato, sendo o bi consecutivo.

O Vozão chega com moral para mais uma decisão, por estar invicto há 22 jogos na competição, a maior invenbilidade da história do torneio.

Já o Bahia eliminou justamento o rival do Ceará, o Fortaleza nos pênaltis por 4 a 2, após ter empatado sem gols no tempo normal. Agora, o tricolor vai em busca da quarta taça na Copa do Nordeste.

Bahia vai forte para a disputa do título. (Foto: Getty Images)



Bahia x Ceará: como e onde assistir AO VIVO na TV

A transmissão da partida de ida da final, que será no dia 1 de maio, será pelo canal SBT NE, Fox Sports, pelo Live FC (streaming) e pelo canal do YouTube da Copa do Nordeste.