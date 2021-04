Baião de dois: aprenda a fazer a receita favorita de Gil do Vigor

Já experimentou o prato baião de dois? Se a resposta foi não, ela está prestes a mudar. Típico da culinária nordestina, o baião de dois é a comida preferida de Gil do Vigor, participante incônico do BBB21. Fera na cozinha, Dona Jacira, mãe do brother, decidiu ensinar o passo a passo da receita para os internautas.

Dona Jacira posa para foto com os ingredientes da receita | Reprodução: divulgação

A combinação de arroz, feijão e queijo coalho já foi servida durante a festa de Gilberto no reality. O pernambucano sempre faz questão de exaltar o nordeste e os dotes culinários de “mainha”. Mas fica tranquilo que, segundo Dona Jaciara, não existe mistério para arrasar no baião de dois. Confira a receita feita pela matriarca a convite da Minhoto:

– 200g de feijão macassar ou verde

– 200g de arroz branco

– 500g de charque desfiada

– 50g de pimentão amarelo

– 50g de pimentão vermelho

– 50g de cebola

– 50g de tomate

– 2 dentes de alho amassado

– Coentro e alho-poró a gosto

– 10ml de azeite

– 300g de paio picado

– 200g de queijo coalho ralado

– 1 colher de chá de vinagre

– 1 colher de chá de molho shoyu