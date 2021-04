Baile do Vasco ‘lava alma’ de torcida do Palmeiras e Cano é pedido: “Esteves e Victor Luís em troca”, sugere alviverde na web

O torcedor do Palmeiras passou maus bocados nessa semana após os vices na Supercopa do Brasil e na Recopa Sul-Americana, ambas em Brasília. As piadinhas foram das mais diversas, especialmente com os rivais lembrando que o Verdão ainda não tem tais taças na sua prateleira. Os flamenguistas, então, aproveitaram, já que se sagraram campeões no último domingo (11) no torneio nacional.









Quem não viu Gabigol comemorando com a musiquinha que o “Palmeiras não tem Mundial”? Mas, no futebol, há aquela premissa de que “nada como um dia após o outro”, não é verdade? E nesta quinta-feira (15), após uma dia amargo após a derrota nos pênaltis para o Defensa Y Justicia (ARG), os palestrinos se vingaram com a derrota do Flamengo para o Vasco por 3 a 1 pelo Campeonato Carioca.

E olha que o Flamengo conseguiu na Ferj o adiamento do clássico, que antes estava marcado para a quarta (14). Nada adiantou para frear o baile do time comandado por Marcelo Cabo e com direito a golaço de Germán Cano, artilheiro do clube que vai disputar a Série B em 2021.









O argentino marcou um golaço após passe açucarado de Morato, o segundo da vitória vascaína no Maracanã, e motivou as piadinhas do lado alviverde. Além disso, com carência no ataque – especialmente para a posição de centroavante – vários deles no Twitter sugeriram uma troca entre jogadores para trazer o goleador cruz-maltino, que tem contrato até dezembro no Rio de Janeiro.

Será que rola?