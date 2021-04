A reta final do BBB21 está chegando! Com o TOP10 definido, os BBBmaníacos estão de olho em tudo para ver quem será o grande campeão do reality. E sabia que pelo aplicativo do Gshow você também fica sabendo de tudo o que rola na casa mais vigiada do Brasil? E mais: com ele você ainda pode votar no Paredão da semana, conferir a passagem dos eliminados da casa por outros programas da Globo e se ligar no que acontece no BBB21 durante o dia todo.