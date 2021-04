Balbuena, ex-Corinthians, é expulso, Werner dá fim a longo jejum sem marcar e garante vitória do Chelsea sobre o West Ham

O Chelsea segue ampliando a sua sequência invicta na temporada. Neste sábado (24), a equipe do técnico Thomas Tuchel encarou o West Ham, no Estádio Olímpico de Londres, pela rodada 33 da Premier League, e venceu por 1 a 0, emplacando seu 3º jogo consecutivo sem derrota na competição.

Com o resultado, os Blues foram a 58 pontos, permanecem em 4º na tabela, mas encostaram no terceiro colocado, Leicester City, com 59, e que ainda entra em campo nesta rodada, na segunda-feira (26), contra o Crystal Palace, em casa.

Já os Hammers, seguem em 5º na tabela, com os mesmos 55 pontos, e agora um pouco mais distantes do G-4 do Campeonato Inglês.

Agora, o Chelsea volta o seu foco para a disputa da Champions League. Na próxima terça-feira (27), no estádio Alfredo Di Stéfano, em Madri, a equipe encara o Real Madrid pelo jogo de ida das semifinais.

O West Ham, por sua vez, só volta a campo no próximo dia 3 de maio, quando encara o Burnley, fora de casa, pela rodada 34 do Campeonato Inglês.

Chelsea inicia bem e abre placar no fim do 1º tempo

No primeiro tempo, as melhores chances foram dos Blues. Os visitantes chegaram pela primeira vez com perigo ainda aos 3 minutos. Azpilicueta abriu para Mount, pela direita, o meia cruzou na área e Timo Werner tentou finalização. A bola passou perto da meta defendida pelo goleiro Fabianski.

Aos 9 minutos, foi a vez de Mount protagonizar uma bela jogada. O meia recebeu pela direita, dentro da área, driblou a marcação e bateu colocado, com o seu chute sendo parado por uma bela defesa do goleiro rival.

E na única boa chegada do West Ham na etapa inicial, os jogadores da equipe mandante reclamaram de pênalti. Após bola cruzada na área, Azpilicueta tirou a bola de maneira estranha e houve reclamação quanto ao possível toque de mão do espanhol. Após revisar o lance no VAR, o árbitro mandou o jogo seguir.

Foi então que, aos 43 minutos, o Chelsea enfim inaugurou o marcador. Chilwell cruzou rasteiro pela esquerda na área, e o atacante alemão completou para o gol, fazendo o 1 a 0 para os visitantes.

Com o gol, Werner deu fim a um longo jejum e voltou a marcar depois de 12 jogos, chegando a 11 tentos pelos Blues na atual temporada.

Werner perde gol ‘feito’, mas Blues confirmam vitória

Na volta para a etapa final, o Chelsea também começou melhor, e inclusive perdeu uma chance clara de ampliar. Aos 10 minutos, Mount arriscou de fora da área, Fabianski fez a defesa, mas deu rebote nos pés de Werner. E na pequena área, o alemão desperdiçou um gol feito e mandou para fora.

Aos 14 minutos, o West Ham acordou mais uma vez no jogo e por pouco não deixou tudo igual. Lingard aproveitou rebote de chute de Fredericks, pela esquerda, e bateu colocado. A bola passou muito perto da meta defendida por Mendy e assustou.

Nos minutos finais, os Blues ainda ficaram com um a mais em campo. Aos 35, Balbuena deixou o pé no tornozelo de Chilwell, após tentar afastar bola na defesa com chutão, e o árbitro expulsou o ex-zagueiro do Corinthians, mostrando o cartão vermelho direto após checagem no VAR.

West Ham 0 x 1 Chelsea

GOLS: West Ham: Chelsea: Timo Werner

WEST HAM: Fabianski; Balbuena (expulso), Ogbonna e Diop; Coufal, Noble (Lanzini), Soucek e Fredericks (Johnson); Pablo Fornals (Benrahma), Bowen e Lingard. Técnico: David Moyes

CHELSEA: Mendy; Christensen, Thiago Silva e Rüdiger; Azpilicueta (Reece James), Kanté, Jorginho e Chilwell; Mount, Pulisic (Ziyech) e Timo Werner (Tammy Abraham). Técnico: Thomas Tuchel

– O Chelsea não perde há 3 jogos consecutivos na temporada

– Na Premier League, também são 3 jogos consecutivos sem derrota

– A última derrota foi no dia 3 de abril, contra o West Bromwich, pela rodada 30

– O West Ham sofreu a sua segunda derrota consecutiva na competição

– Werner chegou a 11 gols em 44 jogos na temporada, 6 deles só no Inglês

– O atacante voltou a marcar após uma seca de 12 jogos

– O artilheiro dos Blues na temporada segue sendo Tammy Abraham, com 12 gols

– O Chelsea venceu os Hammers nos 2 turnos do Campeonato Inglês da atual temporada

Classificação

– West Ham: 5º lugar, com 55 pontos

– Chelsea: 4º lugar, com 58 pontos

Próximos jogos

As equipes voltam a campo nos próximos dias.

Terça-feira, 27/04, 16h*, Real Madrid x Chelsea, Champions League

Segunda-feira, 03/05, 16h15*, Burnley x West Ham, Premier League

*horário de Brasília