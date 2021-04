Balcão Virtual facilita atendimento no judiciário de Penedo

Implantado no Judiciário de Alagoas há quase um mês, o Balcão Virtual tem proporcionado atendimento rápido ao público, por meio de chamadas de vídeo ou de voz no whatsapp. Nas comarcas do interior, a ferramenta vem agradando, segundo servidores entrevistados pela TV Tribunal.

“Com essa ferramenta, a gente tem contato com jurisdicionados de povoados distantes. Isso facilita de uma forma sem precedentes”, afirmou o servidor Jorge Alves Santos, da 2ª Vara de Penedo.

Ainda de acordo com ele, cerca de 15 atendimentos virtuais são realizados pela unidade, diariamente. “Passamos informações e mostramos que estamos cuidando dos processos”, reforçou.

Para a servidora Hosana Torres, da 10ª Vara Cível de Arapiraca, o Balcão Virtual é uma forma de chegar mais perto da população que tem demanda na Justiça. “É como se a gente estivesse fazendo um atendimento no próprio balcão da unidade. Esclarecemos as partes sobre a movimentação do processo e chegamos até a fazer intimações. A gente impulsiona bastante o processo através dessa ferramenta”, disse.

Os números do Balcão estão disponíveis no endereço www.tjal.jus.br/balcaovirtual. Ligações por voz podem ser realizadas quando houver dificuldade técnica para a videoconferência. Na hipótese de ser inviável tanto chamada de vídeo quanto de voz, o servidor designado deverá responder por meio de mensagens de vídeo, voz ou texto, em tempo razoável.

O serviço funciona durante o horário de expediente das unidades, inclusive durante os plantões judiciários. O Balcão Virtual não substitui os sistemas de processos eletrônicos do Tribunal, sendo vedado seu uso para o protocolo de petições.

Fonte: TJ/AL