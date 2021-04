Balotelli no Flamengo? Twitter do Brasileirão entra em zoeira do 1° de abril e ‘anuncia’ italiano

O Dia da Mentira, conhecido por piadas e brincadeiras por todo o mundo, começou com uma ‘trollagem’ da página do Campeonato Brasileiro no Twitter com o ‘anúncio’ da contratação de Balotelli para o Flamengo.

Com um vídeo com lances do jogador e um áudio de um torcedor falando sobre sua chegada, o perfil apontou para a chegada do atacante italiano para o clube carioca e a mensagem ‘Bem-vindo ao Brasileirão’.

“No dia de hoje, um post para descontrair. Um vídeo que criamos em 2019, mas não foi ao ar. Ficou maneiro, né? E aí, torcedor rubro-negro. E ai, bicampeão. Fez falta? Il, il, il, primeiro de abril”, escreveu o perfil.

Em 2019, o jogador esteve na mira do Rubro-Negro para ser uma espécie de sombra a Gabigol na reta final da temporada, quando o clube estava vivo nas disputas pelos títulos do Brasileiro e da Conmebol Libertadores.

Após semanas de negociação, porém, o vice de futebol do clube, Marcos Braz, afirmou que o time estava fora da disputa pelo jogador por conta dos altos salários pedidos por ele e seu empresário.

Depois disso, o italiano acertou com o Brescia, da Itália, clube em que ficou até junho de 2020, sem acordo por uma renovação e uma passagem discreta, com 19 jogos e cinco gols marcados.

Sem clube, o jogador voltou a ser especulado no futebol brasileiro. Durante as eleições no Vasco da Gama, o candidato Leven Siano chegou a dizer que tinha negociações com o atacante.

Sem ser eleito, porém, o candidato não fechou com o jogador, que acertou com o Monza, da segunda divisão italiana, onde já fez sete partidas e marcou dois gols.