Bambam cita Gracyanne, Mirella Santos e Flávia Viana na lista de ex-affairs

Campeão do “BBB 1”, Kleber Bambam revelou os nomes de algumas beldades com quem ele já teve um envolvimento amoroso depois que ficou famoso. O fisiculturista bateu um papo com Sergio Mallandro no podcast “Papagaio Falante” e afirmou que já saiu com 54 capas da “‘Playboy” e 11 e ex-BBBs, e citou algumas delas.

“Só de ‘Playboy’ foram 54. Tenho orgulho de falar porque eu pegava as mulheres, fiquei dez anos indo em todas as festas de lançamento da ‘Playboy’. Vamos fazer as contas aqui: Se eu peguei 54 capas da ‘Playboy’, vamos colocar que por ano eu pegava cinco ou seis capas. Então, mês sim, mês não, uma da banca era minha. Só para você entender o poder de fogo (risos)”, disse. “As vezes, eu estava na roda com a rapaziada e alguém falava: ‘estou pegando tal’. E eu falava: só não vai na banca que a que está lá é minha. Fora (a capa da revista) ‘Sexy’…”, continuou. Foto: reprodução

Sergio Mallandro, então, perguntou qual foi a mais famosa com quem Bambam já fez sexo, e ele responde:

“Do mundo fitness, todo mundo sabe: eu peguei a Gracyanne Barbosa. A Mirella do Latino, a Flávia Vianna (ex-BBB e vencedora de ‘A fazenda’), Miss Brasil, Miss Bumbum, e por aí vai… Só de Miss Brasil foram três: a Josiane (que participou dos ‘BBBs’ 3 e 10). Só do ‘BBB’ foram 11. Gracyanne, eu namorei quando sai do ‘BBB’…., enumera.

Ele ainda afirmou que tem como provar os romances: “Eu falo isso porque faz parte da minha história. E se alguma desmentir, eu trago meus amigos e a gente fala a real e prova. Só não vou dar nomes de todas aqui para não acabar o casamento”.