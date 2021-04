banca definida; edital terá 300 vagas

O edital para o concurso Polícia Penal AL (agente penitenciário) está na iminência de ser divulgado. A empresa Cebraspe foi definida como organizadora do certame que terá a oferta de 300 vagas que exigem nível superior em qualquer área de formação (veja aqui)

“A partir da definição da banca, encaminhamos todos os trâmites necessários para a contratação formal e divulgação dos editais. Por ser uma instituição respeitada nacionalmente, o Cebraspe nos dá mais tranquilidade nesse processo e segurança de celeridade para os próximos passos”, pontuou o secretário do Planejamento e Gestão, Fabrício Marques Santos.

O concurso Agepen AL, que agora é intitulado de Polícia Penal, está sendo aguardado desde o ano de 2019, quando Renan Filho anunciou o provimento de vagas. Hoje, um agente penitenciário em Alagoas recebe, incialmente, o valor de R$ 3,8 mil.

De acordo com o representante da Procuradoria Geral do estado, a publicação do edital deverá ocorrer até julho de 2021.

Concurso Agepen AL 2006

Há anos, o estado de Alagoas espera por um novo concurso na Agepen. À época, 1.200 vagas foram postas em disputa e a banca responsável foi a Fundação Apolônio Salles (FADURPE).

O concurso Agepen AL foi realizado em duas etapas: provas objetivas e Teste de Aptidão Física (TAF). A prova objetiva contou com oito disciplinas, as quais se vê a seguir.

Português, com 20 questões;

Matemática, com 10 questões;

Informática, com 5 questões;

História Geral de do Brasil, com 10 questões;

História de Alagoas, com 10 questões;

Geografia Geral e do Brasil, com 10 questões;

Geografia de Alagoas, com 10 questões;

Cidadania e legislação, com 25 questões.

O TAF, por sua vez, exigiu testes de corrida, resistência abdominal e de braço, conforme tabela abaixo:

Concurso Polícia Penal AL: lotações

Os agentes penitenciários são lotados nas Unidades do Sistema Prisional Alagoano que são no total 10. Destas, 9 unidades estão localizadas em Maceió e 1 no interior, em Girau do Ponciano. Veja abaixo as unidades:

Maceió

Presídio Baldomero Cavalcanti de Oliveira

Presídio Cyridião Durval e Silva

Presídio Feminino Santa Luzia

Casa de Custódia da Capital

Centro Psiquiátrico Judiciário Pedro Marinho Suruagy

Núcleo Ressocializador da Capital

Presídio de Segurança Máxima

Penitenciária de Segurança Máxima

Colônia Agroindustrial São Leonardo

Resumo do concurso Polícia Penal AL:

