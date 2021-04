Banco abre mais de 200 vagas para programa de estágio 2021; bolsa de R$ 1.699

O banco gaúcho Banrisul abriu inscrições para o programa de estágio 2021. São mais de 200 vagas para início imediato. Podem se candidatar estudantes das áreas de administração, ciências contábeis, ciências econômicas, estatística, matemática, ciências atuariais, tecnologia da informação, engenharia elétrica e engenharia da produção.

As inscrições ficam abertas até o dia 26 de abril e podem ser feitas através do site do Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE-RS). Os interessados devem fazer um pré-cadastro na plataforma.

As oportunidades têm lotação em diversas cidades do Rio Grande do Sul, mas a maioria dos postos de estágio estão localizados na capital, Porto Alegre.

Os candidatos passarão por uma prova objetiva online com 30 questões, divididas entre as áreas de língua portuguesa, matemática, raciocínio lógico e informática. A avaliação será realizada no dia 2 de maio.