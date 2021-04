Banco do Brasil oferece imóveis com até 70% de desconto para compras

Nos últimos dias, muitas instituições financeiras estão oferecendo serviços imobiliários com condições favoráveis aos cidadãos que desejam adquirir sua primeira casa própria. Por esse motivo, o Banco do Brasil está com mais de 1 mil imóveis disponíveis para vendas diretas ou através de leilões.

Os lotes estão com até 70% de desconto em todo país. As informações podem ser acessadas na plataforma “Seu Imóvel BB”, criada em parceria com o outlet de imóveis Resale.

Os valores desses imóveis podem variar conforme sua característica e estrutura, com um piso de R$ 15 mil e teto de R$ 7 milhões. Além disso, o BB oferece condições de pagamentos interessantes, como nas compras à vista. Nesta modalidade, o cliente recebe 3% de desconto, com um parcelamento de até 12 vezes sem juros.

Vale lembrar que todos os lotes já estão quitados e sem pendencias a serem cumpridas.

Na prática, ao acessar a plataforma, o interessado consegue filtrar e escolher o tipo de imóvel, região, valor e a categoria de venda – se é direta ou por leilão – entre outros elementos de filtragem.

Para mais informações, acesse o site oficial do Banco do Brasil.

Banco do Brasil oferece empréstimos de até R$20 mil

Uma nova linha de crédito está sendo oferecida pelo Banco do Brasil para aqueles que desejam antecipar a restituição do IRPF 2021, com um limite de até R$ 20 mil. O empréstimo tem o objetivo de ajudar aqueles que declaram o Imposto de Renda e se encontram com muitas dívidas, ocasionadas pela crise econômica da pandemia do coronavírus.

O crédito é depositado em uma única parcela na conta corrente do banco, que foi indicada na folha da declaração do imposto. Para receber o valor, a pessoa deve enviar o recibo da declaração pelo aplicativo da instituição, pelo internet banking ou entregar uma cópia em uma das agências.

Vantagens de antecipar a restituição do IR

Praticidade: o dinheiro é liberado na hora, para você usar como quiser;

Valor liberado: 100% da restituição IR no limite de até R$ 20 mil;

Solicitação pela internet: o empréstimo pode ser pedido no conforto da sua casa por meio de aplicativo, ou também através de caixas eletrônicos e agências do BB;

Pagamento do empréstimo: parcela única apenas no dia do recebimento da sua restituição ou no vencimento final do contrato, o que acontecer primeiro.

Como solicitar

No aplicativo BB, acesse o menu Empréstimos, selecione Crédito Consignado Pessoal e em seguida Antecipar 13° Salário e Restituição IR; Clique em CDC Antecipação IRPF. Informe o valor total da sua restituição no campo Restituição; Agora informe o valor do empréstimo, se não quiser antecipar o valor total, clique em continuar e depois em confirmar proposta; Escolha a opção de enviar imagem, tire foto do recibo IR ou anexe o arquivo e envie; Por último, confirme a proposta e prontinho! Aguarde o crédito cair na sua conta corrente.

A liberação do empréstimo está sujeita a aprovação cadastral e demais condições do serviço do banco que podem ser determinadas segundo o convênio e o perfil do cliente. Para ter acesso a mais informações acesse o site do Banco do Brasil.