Banco Inter lança serviço que permite aumentar o limite do cartão temporariamente

Recentemente, o Banco Inter lançou uma novidade para seus clientes que pode ser vantajosa no momento de pandemia. Agora, os usuários do cartão de crédito da instituição poderão utilizar o serviço de “Limite Provisório de Crédito “, destinado aos clientes que precisam de um limite a mais.

A informação foi divulgada pelo diretor da fintech, Wagner Ferreira. Ele diz que a modalidade será oferecida para os clientes do aplicativo que possuem crédito reduzido no cartão e, que por algum motivo, precisam de mais limite. Entretanto, para solicitar o serviço, o usuário deve ter a conta na fintech ativa.

“Vamos supor que você tem 3 cartões de crédito, entre eles o do Banco Inter, mas com um limite baixo. E você continua usando os outros. Isso não é legal, pois quanto mais você concentrar as compras em um cartão, e chegando próximo ao seu limite, você está sinalizando a sua capacidade financeira e de controle. Então nós vamos acabar aumentando esse limite mais ainda”, explicou o diretor Ferreira.

Como pedir o aumento de limite provisório do Banco Inter?

De acordo com o diretor do banco digital, o serviço será oferecido de forma muito simples e prática, bem como o seu processo de aquisição. Os interessados pela modalidade deverão solicitar a liberação do aumento. Após o pedido, a empresa fará uma avaliação, no perfil do solicitante, e enviará uma resposta informando se a pessoa foi aprovada ou não.

“Se você vai fazer uma viagem, por exemplo, e quer um incremento de limite de R$ 2 mil para gastar lá, nós podemos oferecer. O Inter analisa esse incremento internamente e, dependendo do histórico que a pessoa tiver com a gente, nós aprovados ou negamos”, completou. Devido a isto, o novo serviço é uma opção favorável para aqueles que precisam de limite emergencial no cartão de crédito do Banco Inter.