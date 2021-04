Banco Inter libera pagamento de fatura via Pix; veja como fazer

O Banco Inter está lançando uma novidade atrás da outra. Agora, a fintech está permitindo que a fatura do cartão de crédito da instituição seja quitava por meio do Pix. O procedimento de pagamento de fatura com a ferramenta já está disponível para todos os clientes que usam os sistemas Android e iOS. Para começar utilizar este novo serviço, siga os seguintes passos:

Abra a fatura do cartão do Inter em outro dispositivo; Localize o QR Code na fatura; Abra o leitor de QR Code do Pix utilizando o aplicativo da instituição financeira escolhida para o pagamento; Faça a leitura do QR Code da fatura; Confira se todas as informações apresentadas no pagamento estão corretas. Na descrição deve constar: “pagamento de: seu nome”; Digite o valor do pagamento, na sequencia toque em “Continuar”; Confira os dados novamente e, se estiverem de acordo selecione “Pagar”.

As vantagens para os usuários que optarem pelo pagamento da fatura com o Pix é a liberação do valor que foi pago no mesmo dia, bem como o cashback com recebimento em até 6 dias. Ao pagar uma fatura de forma convencional, o banco leva 72h pra creditar.

Além disso, o cliente também pode salvar o QR Code da fatura no próprio telefone para realizar o pagamento no próprio aparelho. Neste sentido, veja como fazer a seguir:

Abra o aplicativo do Inter; Acesse a opção Pix; Toque em Pagar > Pagar com o QR Code; A galeria do celular será aberta, selecione a imagem com o QR Code; Confirme seus dados e pague normalmente.

Ao pagar a fatura através do QR Code, não há necessidade de usar outro dispositivo como, computador ou outro celular para fazer o procedimento, garantindo mais praticidade ao cliente.

Aumento do limite do cartão de crédito

De acordo com o diretor do Banco Inter, Wagner Ferreira, a fintech disponibilizará um novo serviço, o limite provisório de crédito. A nova opção será oferecida aos clientes que possuem um crédito reduzido no cartão e pretendem fazer uma compra específica com um valor que ultrapasse seu limite.

Ademais, o novo serviço ajudará estreitar a relação entre o banco e seus clientes, conforme informou o diretor. Trata-se de uma nova medida para chamar mais correntistas.

Limite de crédito provisório no Banco Inter

Wagner Ferreira reafirmou que para o cliente ter acesso a um limite de crédito maior, é necessário que seja um usuário ativo da conta do banco.

“Vamos supor que você tem 3 cartões de crédito, entre eles o do Banco Inter, mas com um limite baixo. E você continua usando os outros. Isso não é legal, pois quanto mais você concentrar as compras em um cartão, e chegando próximo ao seu limite, você está sinalizando a sua capacidade financeira e de controle. Então nós vamos acabar aumentando esse limite mais ainda”, disse.

Em relação a solicitação do limite provisório do cartão de crédito, Ferreira esclarece que pode ser feita de forma simples e prática, por meio do próprio aplicativo.

Portanto, o cliente que precisar de um acréscimo do limite no cartão de crédito em uma situação emergencial, ou até mesmo pra custear uma compra com um valor superior a margem, pode solicitar ao Inter através da sua plataforma. Após o pedido, a empresa analisará se o cliente será ou não contemplado com a liberação do novo limite.

“Se você vai fazer uma viagem, por exemplo, e quer um incremento de limite de R$ 2 mil reais para gastar lá, nós podemos oferecer. O Inter analisa esse incremento internamente e, dependendo do histórico que a pessoa tiver com a gente, nós aprovados ou negamos”, concluiu Wagner.

