Banco Inter: Saiba como fazer o pagamento da fatura do cartão via Pix com QR Code

O Banco Inter divulgou recentemente a opção de pagamento da fatura do cartão de crédito por meio do PIX. Essa é só mais uma novidade diante várias funcionalidades oferecidas por outras instituições financeiras. O pagamento da fatura pelo PIX já está disponível na versão mais recente do aplicativo da fintech.

O PIX foi criado pelo Banco Central em 2020. Ele funciona como um sistema de transferências instantâneas, seja para pagamento ou recebimento. O serviço pode ser utilizado 24h por dia, nos sete dias da semana.

Agora, os usuários do cartão de crédito do Banco Inter podem pagar sua fatura utilizando o PIX. Além disso, esta ação promove algumas vantagens, como a liberação imediata do limite e o retorno de cashback no prazo de até sete dias, por exemplo.

Como fazer o pagamento da fatura utilizando o PIX?

Confira abaixo como o pagamento da fatura do cartão do Banco Inter é feito via Pix:

Encontre o QR Code da fatura do cartão através de outro dispositivo, disponível no formato PDF; Em seguida, acesse o app do banco pelo celular, e selecione as opções Pix> Pagar> Pix com QR Code; Feito isto, aponte o celular para o QR Code; Verifique se as informações do banco estão corretas, conforme a fatura do pagador; Digite o valor de pagamento e toque em “Continuar”; Revise novamente os dados. Caso estejam corretos, clique em “Pagar”; Por fim, o pagamento será confirmado e o limite liberado simultaneamente.

Mais uma novidade do Banco Inter

Além do novo serviço que permite pagar a fatura do cartão de crédito via PIX. O cliente do banco digital poderá salvar o QR Code da fatura no celular para efetuar o pagamento. Veja a seguir como este procedimento é feito: