Banco Inter vai liberar empréstimo pessoal com pagamento via cartão de crédito

O Banco Inter anunciou mais uma vantagem para seus clientes. Agora, o usuário pode contratar um empréstimo pessoal com pagamento via cartão de crédito. A divulgação aconteceu durante uma live em que o Superintendente de Meios de Pagamento do banco digital, Wagner Ferreira, participava.

O cartão de crédito da fintech é procurado por muitos cidadãos brasileiros devido ao limite inicial disponibilizado, que costuma ser de R$ 1 mil, bem diferente de outros bancos digitais que oferecem apenas R$ 50 de limite para novos clientes.

A intenção do banco é oferecer maior praticidade ao cliente, através de um produto que seja fácil tanto na hora de contratar quanto na hora de pagar. No mais, ainda não há detalhes sobre taxas de juros ou outras condições do novo serviço.

“Estamos tentando criar um tipo de crédito pessoal associado ao cartão. Então é como se o cliente comprasse o empréstimo e fosse pagando parcelado no cartão. Provavelmente entre abril e maio podemos lançar mais esse produto”, explicou.

Cartão Black Banco Inter com liberação sem investimento

O diretor do banco Inter, Wagner Ferreira foi questionado sobre o que fazer para receber um cartão Black do Inter.

O cartão oferece diversas vantagens ao cliente. Atualmente, essa ferramenta só é liberada com cumprimento de alguns critérios, como: quanto o solicitante gasta mensalmente na fatura do cartão e se é um investidor do banco. Se sim, é levado em consideração o valor que a pessoa investe.

Wagner ainda informou que o banco disponibiliza o cartão Black, mesmo sem o critério de investimentos. “Se o cliente tiver um gasto mensal superior a um determinado valor, mesmo sem ter investimento, podemos dar um Black para esse cliente. Porque ele tem uma capacidade financeira adequada, e está gastando bastante com o cartão. Então, esse é um ótimo cliente para o banco”, explica.

Ainda, de acordo com o diretor, o Inter possibilita receber o cartão Black com um histórico de gastos bem menores que os exigidos no mercado. “Hoje o mercado gira em torno de R$15 mil a R$ 25 mil reais de gastos mensais para se ter um Black. E também é necessário ter investimentos. Já a gente libera um cartão Black com apenas R$ 7 mil de gastos mensais, e muitas vezes sem precisar de investimento”, afirma.