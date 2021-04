Banco Itaú abre 90 vagas para profissionais e estagiários

O Itaú Unibanco está com 90 vagas abertas para profissionais e estagiários em diversas cidades do estado do Rio de Janeiro. As inscrições podem ser realizadas através do site.



As oportunidades são para os seguintes cargos: agente comercial, agente de negócios e caixa. Já os estagiários, devem estar cursando Administração, Ciências Contábeis ou Economia.

Para as vagas para profissionais formados, é necessário possuir certificação CPA10 ou CPA 20 da Anbima, ensino superior completo ou cursando, nas áreas de Exatas ou Humanas. Ter uma pós-graduação ou especialização será considerado um diferencial.