Banco que ia colocar R$ 26 bilhões na Superliga se manifesta após fracasso de projeto

O banco norte-americano JP Morgan, que financiaria a nova Superliga do futebol, reconheceu nesta sexta-feira que ‘avaliou mal’ o impacto que o nascimento da nova competição teria no mundo e prometeu ‘aprender’ com a experiência.

“Claramente julgamos mal como seria este acordo na comunidade do futebol como um todo e como teria impacto sobre ele no futuro. Vamos aprender com isso”, disse um porta-voz do banco em comunicado enviado à Agência Efe.

Lives, conteúdos originais e o melhor da programação da ESPN! Inscreva-se no nosso canal do YouTube, ative as notificações e não perca nenhum vídeo!

O JP Morgan havia confirmado essas disposições que financiaria a Super League e estava disposto a colocar na mesa um empréstimo de 3,9 bilhões de euros (R$ 26 bilhões) para iniciar a competição, segundo a Efe.

Após protestos de torcedores, das entidades e federações, praticamente todos os clubes desistiram do torneio e anunciaram a saída da organização da Superliga. Neste momento, apenas o Real Madrid se manifesta publicamente a favor do torneio continental.