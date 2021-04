Bancos não abrem nesta quarta-feira, mesmo em cidades onde feriado foi antecipado

As agências bancárias de todo o país não funcionam nesta quarta-feira (dia 21), mesmo nas cidades onde o feriado de Tiradentes foi antecipado, como no Rio de Janeiro. Segundo a Federação Brasileira dos Bancos (Febraban), por se tratar de um feriado nacional, não haverá expediente em nenhum município.

Ainda de acordo com a Febraban, contas de consumo (água, luz, gás, telefone etc.) e carnês com vencimentos em 21 de abril poderão ser pagos, sem acréscimo, nesta quinta-feira (dia 22).