Band exibe classificação da Fórmula 1 na TV aberta só para São Paulo

A Band vai mostrar a classificação da Fórmula 1 na TV aberta, a partir do GP da Emília-Romanha. A etapa em Ímola acontece no próximo fim de semana e será a segunda do campeonato 2021. A sessão que define o grid, porém, será exibida apenas para São Paulo ao longo da temporada, mas outros estados podem também transmitir, dependendo de acordo com as afiliadas.

Conforme a emissora, “os treinos classificatórios serão exibidos sempre em São Paulo e nas praças que optarem pela exibição, por se tratar de faixa local”. São Paulo, Rio Grande do Sul, Mato Grosso, Ceará, Tocantins, Maranhão e Piauí vão acompanhar a classificação na TV aberta para a corrida em Ímola. “As afiliadas em Maringá, Macapá, Meridional, Rio Branco e Londrina também vão transmitir no próximo sábado”, segundo o canal.

O restante do Brasil vê a decisão da posições de largada no BandSports, assim como os treinos livres. A corrida também será mostrada na TV aberta para todo o país. A opção da Band é resultado dos índices de audiência registrados na primeira etapa do Mundial.

A emissora paulista adquiriu os direitos de transmissão da Fórmula 1 por duas temporadas, a partir de 2021. E montou uma equipe experiente para a condução dos trabalhos, basicamente todos que já estavam envolvidos com a cobertura do Mundial na Globo, canal que mostrou a categoria nos últimos 40 anos.

A primeira etapa da temporada foi realizada no Bahrein no fim de março. A vitória ficou Lewis Hamilton e a Mercedes. Com uma programação especial voltada para a abertura da temporada 2021 da Fórmula 1, a Band registrou picos de 6,1 pontos de audiência com a transmissão do GP do Bahrein na Grande São Paulo (praça utilizada como parâmetro por boa parte do mercado publicitário).

Os números fizeram o canal do Morumbi derrotar a Record em alguns minutos na briga pelo terceiro posto na TV aberta, atrás de Globo e SBT. No fim, a Band fechou com os mesmos 5,1 pontos da Record na faixa da corrida, atrás no desempate. Cada ponto de audiência representa 76.557 domicílios e 205.377 indivíduos.

A transmissão da Fórmula 1 rendeu uma audiência quase quatro vezes maior que no horário tradicional de 12h no domingo. Semana passada, a Band transmitiu no horário da corrida um jogo da Bundesliga, o Campeonato Alemão. A partida entre Hertha Berlin x Bayer Leverkusen rendeu à emissora 1,4 ponto de audiência.

A classificação em Sakhir também foi exibida pela Band e registrou picos de 2,5 pontos. O dobro do que costuma ser registrado no horário da emissora, mas também ocupando a quarta colocação, atrás das mesmas concorrentes do domingo.

A Band disse ainda que está “resolvendo” o caso dos espectadores que só podem acompanhar pela parabólica e que não assistiram à primeira etapa do ano, devido ao contrato com a F1. Como o dispositivo permite acesso à emissora além do território nacional, a emissora paulista precisou cortar o sinal para não ferir o contrato com a Liberty Media, dona dos direitos de transmissão da Fórmula 1.

“Infelizmente na parabólica, devido ao contrato da Band com o Liberty Media, a transmissão de forma gratuita é válida somente para o Brasil. E a parabólica recebe sinal do BandSat, e o BandSat pode ser acessado fora do Brasil, como Chile, Argentina de forma gratuita. O que no contrato não é permitido”, disse a emissora em mensagem divulgada nas redes sociais.