Band muda estratégia e exibirá treinos da Fórmula 1 na TV aberta após boa audiência

A Band parece ter entendido que os torcedores brasileiros apaixonados por Fórmula 1 podem aumentar a audiência do canal também nos treinos classificatórios. Depois de bater números considerados internamente como satisfatórios no Ibope, a emissora paulista decide mudar a estratégia e exibirá os treinos da F1 na TV aberta.

As informações são do Uol. De acordo com o portal, o treino que dá contornos ao grid de largada não seria exibido em todos os finais de semana na Band. Na estreia, a parte pré-corrida foi exibida apenas na TV fechada, no canal BandSports – o que será mantido – e a classificação na TV aberta – o que nã era cotado para os próximos GPs. Contudo, os valores conquistados na audiência levaram aos dirigentes do canal à repensarem a decisão.

Já no próximo GP, no dia 18 de abril, na Itália, os torcedores da categoria poderão assistir o treino. O principal impasse é adequar os horários com as afiliadas. Segundo levantamento do site, a audiência triplicou a média do canal com F1. Com o GP de Bahrein, a emissora contou com Reginaldo Leme, Sérgio Maurício e Felipe Giaffone e bateu média de 2 pontos em audiência com picos de 3, algo raro para o horário na Band.

No mesmo horário, a Globo bateu 13 pontos. No mesmo sábado, a disputa pela terceira colocação deixou a Band contente com a nova aquisição. De acordo com dados oficiais, a emissora registrou um aumento de 400% na audiência com a estreia da Fórmula 1.