Band pretende anunciar contratação de Faustão na próxima semana

Desde que foi anunciada a saída de Faustão da TV Globo, após 32 anos, surgiram as perguntas: o apresentador vai se aposentar ou vai mesmo se arriscar em uma nova emissora? O mistério está prestes a chegar ao fim. Procurada pelo EXTRA, a Band diz que tem um sonho antigo de contar com o comunicador em seu casting, mas as negociações ainda estão em andamento.

“Uma vez tudo confirmado na semana que vem, o retorno de Fausto Silva à emissora será motivo de enorme alegria entre todos e reforça a estratégia da Band, que completa no ano que vem seus 55 anos de TV e 85 anos da Rádio Bandeirantes”, diz um trecho do comunicado.

Na coluna desta sexta-feira, dia 30, o colunista Flávio Ricco noticiou a ida de Faustão para a Band.

Ainda não há mais informações sobre o possível projeto do apresentador. Enquanto isso, Faustão segue no comando do “Domingão do Faustão” até o fim de dezembro de 2021. Para a atração da Rede Globo ainda estão previstos quadros inéditos, como a “Superdança dos famosos”.

A relação de Faustão com a Band é antiga. Foi na emissora da família Saad que o paulista se consagrou com o programa “Perdidos da Noite”. O artista se desligou do grupo em 1988, para ir para a Globo.

Leia o comunicado oficial da Band na íntegra:

“Em relação às notícias publicadas hoje que anunciam o retorno de Fausto Silva à Band em janeiro, a emissora informa que, uma vez confirmado, trata-se de um sonho antigo do Grupo Bandeirantes, que sempre admirou seu caráter ético, seu talento e seu jeito de inovar e fabricar sucesso.

Aqui na Band, Fausto Silva sempre foi muito querido e durante os seus anos de Globo, nunca perdeu a amizade de 40 anos com os irmãos João e Ricardo Saad. Quando saiu da Band, só deixou muitos amigos e grandes lembranças.