Band se pronuncia sobre contratação de Faustão

Após 33 anos, o Domingão do Faustão na Globo não vai mais existir a partir de 2022. O apresentador deixa a emissora após uma longa carreira nas telinhas do pllm plim. Após boatos de que o jornalista iria para a Band, a emissora confirmou o desejode ter Fausto Silva mai suma vez em sua grade.

“Em relação às notícias publicadas hoje que anunciam o retorno de Fausto Silva à Band em janeiro, a emissora informa que, uma vez confirmado, trata-se de um sonho antigo do Grupo Bandeirantes, que sempre admirou seu caráter ético, seu talento e seu jeito de inovar e fabricar sucesso”, fala o comunicado.

Faustão deixa a Globo após 33 anos. (Foto: TV Globo)



E completaram: “Aqui na Band, Fausto Silva sempre foi muito querido e durante os seus anos de Globo, nunca perdeu a amizade de 40 anos com os irmãos João e Ricardo Saad. Quando saiu da Band, só deixou muitos amigos e grandes lembranças. Certamente deixa também na Globo com a história marcante e vitoriosa que por lá construiu em 33 anos. Uma vez tudo confirmado na semana que vem, seu retorno à emissora será motivo de enorme alegria entre todos e reforça a estratégia da Band, que completa no ano que vem seus 55 anos de TV e 85 anos da Rádio Bandeirantes”.