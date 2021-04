Barca da Ponte em Campinas não para em B. Rodrigues e atacante vira ‘prioridade’ do SPFC no Paulistão; Corinthians e Santos já sofreram

A Ponte Preta começou o Paulistão com o pé direito. A Macaca engoliu o Santos nesta última semana e goleou o time de Holan por 3 a 0 em Campinas. João Veras, atacante da equipe, marcou duas vezes e foi o grande destaque da partida.









O São Paulo, como todos sabem, contratou o ponta Bruno Rodrigues no início da temporada. Ele foi o artilheiro do time de Campinas na temporada, com 11 gols, além de jogador com mais assistências, 12. O atleta pertence a Ponte e veio num contrato por empréstimo. A relação entre os dois times é amigável, já que os negócios entre Macaca e Tricolor são feitos com frequência.

O que poucos sabem é que o Tricolor também tem a prioridade na compra de Veras, principal carrasco do Santos neste início de Paulista. No início da temporada, o São Paulo emprestou o volante Marcos Júnior, da base, à Ponte. Em troca, o time concedeu a preferência na compra de João, que também já marcou contra o Corinthians de Vagner Mancini.

Foto: Rebeca Reis/AGIF



A direção do Soberano, é claro, está atenta na situação do artilheiro e pode exercer sua preferência há qualquer momento. O contrato de Veras com a Ponte é válido até dezembro de 2022.

Números de João Veras pela Ponte em 2021:

7 jogos

3 gols