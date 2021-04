“Barca” do Grêmio oferece 4 atletas com Everton que cairiam bem no Ceará; Victor Ferraz é outro que está em baixa no Sul

Em 2020, o Ceará provou a muito clube considerado “gigante” do futebol brasileiro que merece respeito. Tanto que o meia Vina foi considerado um dos melhores jogadores do último Brasileirão. Mesmo cenário para Luiz Otávio, Fernando Sobral, Cléber, entre tantos destaques do elenco comandado por Guto Ferreira que se sagrou campeão da Copa do Nordeste e garantiu classificação para a Copa Sul-Americana desta temporada.









Com o anúncio do zagueiro Messias no fim de março, o Ceará realizou 11 contratações no total para a temporada 2021. Jorge Macedo não se mostra satisfeito e a tendência é que o Vovô retome as tratativas mais próximo do início do Campeonato Brasileiro.

As prioridades são o ataque e a lateral. O clube deve buscar uma reposição para Jacaré, que sofreu lesão ligamentar e ficará fora por mais sete meses. No mercado, vários clubes do eixo Sul-Sudeste já começam a descartar vários nomes que podem recuperar sua confiança em Porangabuçu.

Victor Ferraz está na “barca” do Grêmio e já está no radar do Ceará (FOTO: LUCAS UEBEL/GRÊMIO)



O Grêmio, por exemplo, mantém em sua “vitrine” nomes como Victor Ferraz (LD), Paulo Miranda (Z), Michel (V) e Éverton Cardoso (A). O ala de 32 anos foi consultado pelo Vozão nas últimas semanas para a vaga que foi ocupada em 2020 por Samuel Xavier. O time gaúcho tem ótima relação com o Vozão – na última temporada, emprestou Lima e Léo Chú, que foram destaques em campo.

O Vovô ainda conta com Eduardo e Buiú para o setor. Gabriel Dias trocou o rival Fortaleza pelo Alvinegro. Vale lembrar que, em 2021, o Ceará disputa o Campeonato Cearense, Copa do Nordeste, Copa do Brasil, Série A e Copa Sul-Americana. Da projeção orçamentária para 2021, o Vovô já gastou cerca de R$ 6 mi, restando em torno de mais R$ 6 milhões para novas aquisições.