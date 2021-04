Barça retoma conversas com Agüero, mas não competirá com os 10 milhões de euros da Juve; ‘fator’ Messi é um dos trunfos do Blaugrana

No final de março, a imprensa espanhola cravava que o Barcelona havia desistido de contratar Kun Agüero. Mas, em um espaço de cerca de quinze dias, o Més que Um Club parece que novamente mudou de direção. Nesta terça-feira (13), o diário catalão, Sport, informou que o Barça retomou o interesse e “com força”. A informação é do Uol Esporte.









Dirigentes da equipe Blaugrana já reiniciaram as tratativas, mas é certo que o clube não irá entrar com altas quantias para poder levar o atacante para o Camp Nou. Agüero tem uma proposta da Juventus em mãos, em que a oferta contempla salário de 10 milhões de euros (R$ 67 milhões) por ano, o acordo fecha a ida do argentino para a Vecchia Signora por duas temporadas.

O Barça sinalizou que não entra na concorrência com um contrato nesses moldes apresentado pelo time italiano, mas a missão é convencer o jogador a assinar com o clube catalão com salário fixo, acrescentado de bônus baseado em metas estipuladas. A previsão é que Agüero defina seu destino nas próximas semanas.

Messi e Agüero têm relação familiar e isso pode influenciar em uma possível chegada do atacante ao Camp Nou – Foto: in Moscow, Russia. (Photo by Matthias Hangst/Getty Images)



O atacante já teve passagem pela LaLiga, com notáveis atuações no Atlético de Madrid. O fator Messi entra em duas nuances para uma possível chegada Agüero, tanto na ajuda para que o jogador de fato entre em um acordo, quanto no caso de sua chegada influenciar na desejada renovação com La Pulga. Entretanto, o Barça também tem interesse em outros nomes, como Haaland, do Borussia Dortmund e em um dos jogadores preferidos do treinador Ronald Koeman, o atacante Memphis Depay, atualmente no Lyon-FRA.