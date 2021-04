Barcellos não vacila e acordo por atacante do Deportivo Táchira é exposto: “Para mostrar todo o talento”; jogador deve integrar o sub-20

Os bastidores do mercado da bola estão agitados em meio ao início de temporada do futebol brasileiro. Em Porto Alegre, a direção do Internacional está de olho nas dívidas, mas não deixou de qualificar o grupo com o chileno Carlos Palacios.









Além de eventuais chegadas, Ramírez também será o responsável pela liberação dos atletas que não fazem parte dos planos da diretoria. Rodrigo Lindoso, por exemplo, entrou na mira do Vasco e ainda não definiu o seu futuro no Beira-Rio. O espanhol já deixou bem claro que gostaria de novos reforços e mais um atacante entrou em pauta.

O Deportivo Táchira anunciou, na noite desta última 5ª feira, um acordo feito com o Inter pelo atacante Jesús Orozco. O jogador chega com a intenção de fazer alguns testes no sub-20, mas pode acabar sendo contratado em definitivo caso agrade a equipe de Fábio Matias.

Foto: Divulgação/Deportivo Táchira



“O atacante Jesús Orozco fará o teste com a equipe sub-20 do S. C. Internacional de Porto Alegre. Vamos Aurinegro, para mostrar todo o talento!”, escreveu o perfil oficial do Deportivo Táchira.

Números de Orozco pelo profissional do Táchira:

11 jogos

2 gols