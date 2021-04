Barcellos solta nota oficial e expõe inúmeras demissões no Internacional: “Adaptação ao novo cenário”

Todos os clubes vem sofrendo financeiramente desde o último ano, sendo obrigados a tomar algumas medidas necessárias. O Internacional anunciou na última quarta-feira (7), o desligamento de funcionários de diferentes áreas do clube por conta da pandemia da Covid-19.









Com a intenção principal de conter gastos, o Colorado enumerou algumas medidas que estão sendo tomadas, como “redução de contratos com parceiros, fornecedores e suprimentos; redução de investimentos e redução da folha de pagamentos e do quadro funcional”, conforme publicou a “ESPN”. Confira a nota completa:

“O Sport Club Internacional anuncia nesta quarta-feira (7) o desligamento de funcionários de diferentes áreas do clube.

Já era previsto que o momento atípico que o mundo está vivendo, com a pandemia da COVID-19, causasse grandes impactos nas receitas e colocasse o Clube em uma nova realidade. O momento é de transição e de adaptação ao novo cenário.

Medida não deve atingir diretamente o elenco de Ramírez – Foto: Ricardo Duarte/Flickr Oficial do Inter/Divulgação.



Gostaríamos de agradecer a todos pela dedicação e respeito que sempre tiveram ao Colorado.

Com o orçamento de 2021, o Clube precisou criar um conjunto de ações, que já estão sendo executadas desde o começo da atual temporada. O objetivo é conseguir enfrentar o momento difícil de pandemia.

Dentre essas medidas estão: redução de contratos com parceiros, fornecedores e suprimentos; redução de investimentos e redução da folha de pagamentos e do quadro funcional, ajustando o Clube para a nova realidade.

A venda de atletas também será necessária em 2021 para viabilizar o pagamento de todas as despesas ordinárias.

É fundamental salientar que as ações partem da premissa de não prejudicar a performance esportiva do Internacional, uma vez que essa gestão tem como objetivo principal manter o clube como protagonista no cenário esportivo conjugado com o equilíbrio financeiro.”