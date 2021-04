Barcelona de Guayaquil goleia e complica vida do Santos na Libertadores

Na madrugada de quarta para quinta, o Barcelona de Guayaquil recebeu o The Strongest pela segunda rodada da fase de grupos da Libertadores. O time equatoriano aplicou uma goleada de 4 a 0, assumindo a liderança do Grupo C e complicando ainda mais a vida do Santos.

Agora, o time do Equador tem seis pontos, assim como o Boca Juniors, mas está à frente por conta do saldo de gols. Enquanto isso, o Peixe, assim como os bolivianos, ainda não pontuou na competição. Na próxima rodada, os líderes se enfrentam, enquanto os brasileiros jogam contra o lanterna do grupo.

No mesmo horário, o Olímpia recebeu o Always Ready, da Bolívia. Com gol de Roque Santa Cruz, a equipe paraguaia venceu por 2 a 1, embolando totalmente o grupo do Internacional. Agora, todos os times têm três pontos, sendo que os gaúchos estão na liderança pelos critérios de desempate.