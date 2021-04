Barcelona estipula valor milionário para negociar atacante, mas pode ter prejuízo de mais de meio bilhão de reais

Com uma dívida de R$ 4 bilhões e a todo custo tentando reduzir a alta folha salarial, o Barcelona estuda vender algumas peças que não renderam no elenco.

Apesar do crescimento nas últimas semanas, o atacante Ousmane Dembélé pode ser colocado à venda pela diretoria culé. De acordo com informações do Sport, da Espanha, o Barça estipulou o preço entre 50 e 60 milhões de euros, cerca de R$ 396 milhões).

Lives, conteúdos originais e o melhor da programação da ESPN! Inscreva-se no nosso canal do YouTube, ative as notificações e não perca nenhum vídeo!

Apesar do valor ser considerado alto para o mercado internacional, o Barcelona deve acumular um prejuízo de mais de R$ 500 milhões, uma vez que desembolsou quase R$ 900 milhões quando comprou Dembélé do Borussia Dortmund.

Com contrato até junho de 2022, Dembélé e seus representantes tiveram uma reunião com a diretoria do Barcelona nas últimas semanas para chegarem a um acordo pela renovação, mas ainda sem sucesso.

O tempo corre contra o time espanhol, uma vez que no final do ano, caso não tenha uma renovação, Dembélé poderá assinar um pré-contrato com qualquer outro clube, deixando o Barcelona com um prejuízo quase que bilionário.

Após acumular inúmeras lesões, o ‘substituto de Neymar’ escolhido pelo Barcelona tem conseguido engrenar boas partidas no time catalão. Ao todo, na temporada 2020/21, Dembélé soma 38 partidas e dez gols marcados.