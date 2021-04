Barcelona negocia volta de joia que já o fez ser punido e está no PSG

O Barcelona negocia o retorno como agente livre da joia do Paris Saint-Germain Kays Ruiz para a próxima temporada, confirmaram diferentes fontes à ESPN.

O meio-campista franco-marroquino começou no Barça aos sete anos de idade, mas teve de deixar La Masía para se transferir para o PSG em 2014, depois que a FIFA sancionou o clube catalão por não cumprir o artigo 19 do Regulamento sobre o status e transferência de jogadores.

Lives, conteúdos originais e o melhor da programação da ESPN! Inscreva-se no nosso canal do YouTube, ative as notificações e não perca nenhum vídeo!

O jovem de 18 anos termina o contrato com o PSG no próximo dia 30 de junho, e o Barcelona tenta aproveitar para que ele volte ao Camp Nou.

Diferentes fontes admitiram à ESPN que há outros grandes nomes aa Europa interessados ​​em sua contratação, mas a prioridade de Kays é voltar para a sua antiga casa.

Thomas Tuchel, atualmente técnico do Chelsea, foi quem promoveu a estreia da joia no profissional do clube parisiense, no início da atual temporada, durante um amistoso. A demissão do treinador alemão, porém, atrapalhou o crescimento de Ruiz, que saiu dos planos do time principal do PSG depois que Mauricio Pochettino foi contratado.

O Barcelona também o vê como um bom reforço para o futuro e já começou as negociações para recontratá-lo, com a ideia de que na próxima temporada ele jogará no Barça B.

Kais foi uma das oito vítimas da sanção que a FIFA impôs ao clube catalão, em abril de 2014, por violar as regras quanto à contratação de jogadores menores de idade.

Tudo começou após uma denúncia anônima junto à FIFA. O sul-coreano Seung-Woo Lee, considerado por muitos como o sucessor de Lionel Messi na época, estava no centro da investigação, mas o nome de Kays também apareceu na lista e teve que deixar o Barcelona depois que o clube foi sancionado dois anos, sem ser capaz de registrar novos jogadores…. e com uma multa de 370 mil euros (R$ 1,1 milhão, nas cifras da época).